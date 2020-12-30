السعودية اليوم/ شرطة الجوف تنفذ جولات ميدانية بسكاكا وتضبط عدداً من مخالفي الإجراءات الاحترازية



سكاكا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

نفذت شرطة منطقة الجوف في مدينة سكاكا عدداً من الجولات الميدانية، وضبطت عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة الجوف في المنطقة ومحافظاتها مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى//

22:21ت م

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سكاكا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسنفذت شرطة منطقة الجوف في مدينة سكاكا عدداً من الجولات الميدانية، وضبطت عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.وتتابع شرطة الجوف في المنطقة ومحافظاتها مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).// انتهى//22:21ت م0216

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