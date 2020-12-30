السعودية اليوم / الجهات الأمنية الميدانية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمحافظة الخبر



الخبر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

تابعت الجهات الأمينة بمحافظة الخبر اليوم، الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الجسدي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار

وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والواجهة البحرية "الكورنيش"، والعديد من المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.

// انتهى //

22:20ت م

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الخبر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واستابعت الجهات الأمينة بمحافظة الخبر اليوم، الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الجسدي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والواجهة البحرية "الكورنيش"، والعديد من المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.// انتهى //22:20ت م0215

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