السعودية اليوم / الجزائر تسجل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 323 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2751 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 305, ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66855 حالةً.

// انتهى //

22:13ت م

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الجزائر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99311 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2751 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 305, ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66855 حالةً.// انتهى //22:13ت م0212

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