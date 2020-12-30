شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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