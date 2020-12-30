شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: القيادة حريصة على دعم «مسلمي أمريكا اللاتينية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د. عبداللطيف آل الشيخ، حرص قيادة المملكة على دعم ورعاية مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية، اتساقاً مع الرسالة السامية التي تشرفت بها بلادنا في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالأقليات المسلمة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في المؤتمر الدولي الـ33 لمسلمي أمريكا اللاتينية الافتراضي الذي ينظمة مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد