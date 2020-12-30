شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: القيادة سعت إلى تجنيب الطلاب مخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باسمه ونيابة عن زملاءه من منسوبي التعليم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وقال عبر "تويتر": "أبارك لكم ما تحقق من نجاح وتفوق مع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، بدعم قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، التى سعت إلى تجنيبكم المخاطر المحتملة بسبب جائحة كورونا، وتهيئة كافة البدائل التعليمية المناسبة لكم، لاستمرار رحلتكم التعليمية عن بعد، مقدرا جدكم واجتهادكم وحرصكم على التفاعل مع معلميكم ومعلماتكم وتميزكم في البيئة التعليمية الافتراضية"، وشاكرا اهتمام ومتابعة أسركم وأولياء أموركم كشركاء أوفياء أسهموا مع وزارة التعليم في نجاح رحلة التعليم عن بعد.