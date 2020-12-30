شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: القيادة سعت إلى تجنيب الطلاب مخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل
رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باسمه ونيابة عن زملاءه من منسوبي التعليم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول.
وقال عبر "تويتر": "أبارك لكم ما تحقق من نجاح وتفوق مع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، بدعم قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، التى سعت إلى تجنيبكم المخاطر المحتملة بسبب جائحة كورونا، وتهيئة كافة البدائل التعليمية المناسبة لكم، لاستمرار رحلتكم التعليمية عن بعد، مقدرا جدكم واجتهادكم وحرصكم على التفاعل مع معلميكم ومعلماتكم وتميزكم في البيئة التعليمية الافتراضية"، وشاكرا اهتمام ومتابعة أسركم وأولياء أموركم كشركاء أوفياء أسهموا مع وزارة التعليم في نجاح رحلة التعليم عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر «آل الشيخ»: القيادة سعت إلى تجنيب الطلاب مخاطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.