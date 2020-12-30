القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
لطالما كان عيد الميلاد (الكريسماس) وما يليه من احتفالات بداية العام الجديد، موسما رائعا للسياحة في لبنان.. لكن ليس في 2020.
وسط تدابير احترازية، تستقبل دبي العام الجديد بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية والليزر عند منتصف الليل.
تستعد شركة طيران الإمارات لاستقبال العام الجديد بخدمة أعداد كبيرة من المسافرين.
بعد الحظر المؤقت على رحلات طيران الركاب من بريطانيا، تعتزم السويد استقبال الرحلات الجوية من جارتها الأوروبية.
ارتفع عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بنسبة 8.4% بالمقارنة بنفس اليوم الأسبوع الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسياحة.. دبي وجهة مثالية للاحتفال ومليون مسافر بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.