الإسكان توضع المقصود بإيقاف منتج دعم التمويل القائم

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الإسكان، أن المقصود بإيقاف منتج “دعم التمويل القائم” هي العقود الموقعة مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار الوزارة، أما الشراء من السوق أو البناء الذاتي لا زال متاحًا.

وقالت الوزارة ردًّا على استفسار أحد المستفيدين: إن المقصود بالإيقاف منتج “دعم التمويل القائم” هي العقود التي تم توقيعها مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار وزارة الإسكان. أما منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة فهي لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني.

وكانت الوزارة قد أوضحت أنه بدءًا من تاريخ الأول من يناير 2021 سيتم إيقاف استقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم.

وأضافت في تغريدة على “تويتر”: “سنواصل تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يوفرها برنامج سكني لأهالينا”.

