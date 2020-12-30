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2020-12-30 التحالف: ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن أعمال الحوثي الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية بل الشعب اليمني متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، إدانته واستنكاره الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي: إن محاولة استهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الحوثي عن هجوم عدن. وأضاف أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن. وتابع العميد الركن تركي المالكي أن أعمال الحوثي الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية بل الشعب اليمني. وأشار إلى أن أعمال الحوثي الإرهابية محاولة لاستهداف اتفاق الرياض، والتحالف يقف إلى جانب الشرعية في اليمن. وشدد تحالف دعم الشرعية على مواصلة دعم الحكومة اليمنية وأعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.



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