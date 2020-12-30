شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النيابة يناقش مواضيع العمل النيابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترأس النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، جلسة مجلس النيابة العامة اليوم (الأربعاء) في المقر الرئيس بمدينة الرياض، وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع التي تخص العمل النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة وأصدر بشأنها عدة قرارات.

وثمن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة.