شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠٪؜ من سكان العالم سيرتدون ثياباً متصلة بالإنترنت في ٢٠٢٥ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت عضو هيئة التدريس مشرفة قسم علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي بجامعة جدة الدكتوره فاطمة بنت يوسف عسيري أن توقعات العلماء والخبراء تشير إلى أن ١٠٪؜ من سكان العالم سوف يرتدون ثيابا متصلة بالإنترنت في نهاية عام ٢٠٢٥.

وقالت الدكتوره عسيري خلال لقاء (علم البيانات والذكاء الاصطناعي ورؤية ٢٠٣٠) الذي أقيم ضمن فعاليات رواق بكة النسائي، التابع لنادي مكة الثقافي الأدبي عبر منصة الزووم وأدارته الكاتبة العضو المؤسس لرواق بكة فاتن محمد حسين إنه وبحسب التوقعات فإنه بنهاية عام 2025 سيكون هناك أول صيدلي آلي وأول سيارة مطبوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد وأن 10% من السيارات ستكون دون سائق وأول عملية زرع لكبد ثلاثي الأبعاد، مشيرة إلى الثورات الصناعية في تاريخ البشرية حتى الوصول للثورة الصناعية الرابعة وعلاقتها بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، ثم الجهات العالمية التي تعمل على تطبيق علم البيانات مثل ناسا، وأمازون، وشركة BMW وشركة DHL واختراع السيارات ذاتية القيادة.

وتطرقت عسيري للنماذج المحلية في الذكاء الاصطناعي مثل رصد المخالفات المرورية، وبرنامج أبشر، وبرنامج توكلنا والنفاذ الوطني وغيرها من البرامج لحماية أمن وسلامة المجتمع، لافتة إلى أن المملكة قفزت من المركز ٣٦ إلى الدول الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

وتحدثت عن أثر تبني علم البيانات والذكاء الاصطناعي على الاقتصاد السعودي، ومساهمة كل ذلك في تحقيق رؤية 2030، ودور سدايا (الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي) في تطوير التطبيقات الذكية وحوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات، وتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى ضرورة تغيير نظم التعليم التلقيني إلى التعليم القائم على التفكير التحليلي الناقد والتفكير والإبداعي والتدريب والتطوير للإفراد والوعي بأهمية الابتكار.