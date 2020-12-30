شكرا لقرائتكم خبر إزالة 2540 م2 مخلفات بناء بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويأتي ذلك في إطـار جهـود الأمانـة لمنـع المخالفين وعدم إفساح المجال للتعدي بأي شكل من الأشكال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة أمس أربع إحداثيات في حي الأجواد على مساحة 2540 م2، وذلك خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية.ويأتي ذلك في إطـار جهـود الأمانـة لمنـع المخالفين وعدم إفساح المجال للتعدي بأي شكل من الأشكال.

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 2540 م2 مخلفات بناء بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.