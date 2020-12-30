تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 170 حالة

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة حالات التعافي بلغت 97.54%، لافتة إلى إجراء 36149 فحصا مخبريا جديدا.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية.
إجمالي الحالات 362,601
المتعافون 353,682
الحالات النشطة 2705
الوفيات 6214
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