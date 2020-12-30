شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 170 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 170 حالة، و10 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 362601 حالة، من بينها 2705 حالات نشطة، منها 387 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة حالات التعافي بلغت 97.54%، لافتة إلى إجراء 36149 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية.

إجمالي الحالات 362,601

المتعافون 353,682

الحالات النشطة 2705

الوفيات 6214