شكرا لقرائتكم خبر تعاون مشترك لخدمة نزلاء ونزيلات سجون الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير السجون بالمنطقة العميد عبدالله النفجان، بمقر الأمانة أمس أوجه التعاون المشترك بينهما.

ونوه الجبير خلال الاجتماع بما تبذله إدارة السجون بالمنطقة من جهود ومبادرات وبرامج تهدف إلى خدمة النزلاء والنزيلات وإعادة تأهيلهم حتى يكونوا عناصر فاعلة متفاعلة في المجتمع بعد عملية الإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أن التعاون بين الجهتين يسهم في تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها إدارة السجون دعما لأعمالها وبرامجها ومبادراتها التي تصب في النهاية لمصلحة النزلاء وبما يحقق الأهداف المشتركة.

من جانبه، أكد العميد النفجان، أن تعزيز التعاون بين جهات القطاع العام يأتي في مقدمة الأولويات لخدمة المجتمع، خاصة فيما يخص النزلاء والنزيلات، إذ يعمل ذلك كجزء من إصلاحهم وتأهيلهم، ومن ثم دمجهم مع المجتمع، مع ضرورة التنسيق بين الجهات لتحقيق الحلول المثلى لمصلحة المستفيدين.

إلى ذلك نفذت الأمانة أمس الأول 962 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد27 مخالفة تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما فرغت الأمانة من غسل وتعقيم وتطهير 736 موقعا، باستخدام 136520 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 474 فردا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت 7575 طنا من النفايات، وأزالت 4146 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9390 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع، داعية أفراد المجتمع كافة للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.