شكرا لقرائتكم خبر ترسية الأعمال المتبقية من دائري مكة الثالث على مقاول جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سحبت وزارة النقل مشروع الدائري الثالث بمكة المكرمة من الشركة المقاولة منذ نحو عام ونصف العام، جرت إعادة ترسية الأعمال المتبقية بمشروع تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق على إحدى الشركات، وتتم حاليا مراحل إجازة العقد واعتماده من قبل وزارة المالية للشروع في تنفيذه.

وأوضحت وزارة النقل لـ»مكة» أن الأعمال المتبقية للمشروع تتضمن استكمال أعمال ربط الطريق الدائري الثالث مع طريق (جدة مكة المكرمة القديم) من منحدرات الربط واستكمال أعمال الجسور المتبقية، إضافة إلى استكمال طرق الخدمة، مشيرة إلى أنها تعكف على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، وتحقيقا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وكانت النقل سحبت المشروع من المقاول بعد تعثره عن تنفيذ الأعمال المطلوبة لإنجازه، حيث شكلت لجنة لفحص وحصر الأعمال المنفذة والمتبقية من المشروع، وأعيد طرحه في منافسة عامة لاستكمال الأعمال المتبقية منه.

الأعمال المتبقية من الدائري الثالث بمكة: