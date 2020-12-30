ولي العهد: تنظيم المملكة لكأس آسيا 2027 فرصة لصنع مستقبل كرة القدم

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وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة زينت ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 «حظيت المملكة باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات، وخاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيدا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدة لمختلف الرياضات».كلمة ولي العهد
«يسرني أن أتقدم باسم المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد حرصنا الدائم على المضي قدما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث نشيد في هذا الصدد بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات شبابنا وشاباتنا.
حظيت المملكة باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات، وخاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيدا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدة لمختلف الرياضات، وإننا إذ نحمد الله - عز وجل - على ما تحقق من إنجازات تنموية في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعا، لنؤكد أن المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي تشتمل على تعزيز تطور كرة القدم الآسيوية في المجالات كافة.
بينما نقوم في المملكة بتحقيق أهدافنا وتعزيز مسيرتنا التنموية من خلال رؤية المملكة 2030، نود توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز نحو النمو المستمر لهذه الرياضة في جميع أنحاء آسيا.
وتتمثل رؤيتنا لاستضافة كأس آسيا 2027 في تقديم أكثر من مجرد بطولة، حيث تعتزم المملكة تحقيق تقدم كبير لمستقبل آسيا، وإحداث نقلة نوعية تعزز من مكانة كرة القدم الآسيوية، فالبطولة خطوة نحو خلق تجربة جديدة، وتبادل جديد، وتوسع جديد، نتطلع من خلاله إلى مشاركة أهدافنا وطموحاتنا مع أسرة كرة القدم الآسيوية والاتحادات والأعضاء في الاتحاد الآسيوي البالغ عددها 47 بأكملها خلال الأشهر المقبلة.
نتطلع إلى العمل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواصلة التطور والتقم في السنوات القادمة.
ونتيجة للزخم الإيجابي الذي تحظى به كرة القدم الآسيوية، فإن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا، حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية».
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