100 عمل فني تجسد إبداعات شباب المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل معرض (تنصيص) الذي يقيمه مركز المدينة للفنون نافذة لإبداعات ومواهب الفنانين الذين برعوا في مجالات الفن التشكيلي من خلال احتضانه 100 لوحة تنوعت فيها الذائقة الفنية.

وأوضح المشرف على المركز معاذ العوفي أن المعرض يستقبل زائريه حتى الـ 15 من جمادى الآخر المقبل، ويعرض العديد من الأعمال الفنية المتميزة لجيل الشباب ويوفر مساحة لاحتضان مواهبهم، ويعد المعرض أحدث إسهامات (مركز المدينة للفنون) الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة.

ويعد (مركز المدينة للفنون) من أحدث الوجهات الثقافية والفنية بالمدينة المنورة، وأول مركز متخصص بالفنون في المنطقة، حيث شيد المركز عام 1439هـ في حديقة الملك فهد المركزية على مساحة إجمالية تبلغ 8200 م2، ويحتوي على قاعات رئيسة للمعارض الفنية، وفصولا تدريبية وقاعات متعددة الاستخدام، ومكتبة فنية، ومتجرا للهدايا وساحات خارجية، ويهدف إلى تعزيز الفن وإثراء الحركة الفنية والثقافية في المجتمع من خلال إقامة المعارض الفنية والبرامج التعليمية لجميع فئات المجتمع، وتوفير بيئة إبداعية للفنانين.

وأقيم بالمركز معارض فنية جماعية وشخصية إلى جانب 100 ورشة عمل فنية ومحاضرة ضمن إسهاماته في إثراء الحراك الفني والثقافي في المنطقة، ودعم وتطوير الطاقات الإبداعية.