مسرح الإبداع يستعرض تجارب الكوادر الصحية الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مسرح الإبداع في وزارة الصحة نجاحات وتميز الكوادر الصحية الوطنية خلال الفعالية التي أقامها مركز الإبداع في الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية.

وجرى تسليط الضوء على العديد من التجارب الثرية لهذه الكوادر، وطرق تغلبهم على عدد من المصاعب التي كانت تواجههم في الحياة.

وتحدثت الدكتورة شهيانة المتروك دكتوراه الفيروسات الطبية عن معاناتها مع التأتأة وتجربتها في التغلب عليها، فيما استعرض الدكتور عبدالرحمن المسند، استشاري قسطرة قلب أطفال، رحلاته التطوعية في تطبيب قلوب الأطفال حول العالم، كما تناول الدكتور طلحة خوجة، استشاري جراحة عظام، قصة نجاحه في التغلب على العادات السيئة وممارسة نمط حياة صحية.

فيما روت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الفارس حكاية إبداع في احتوائها مواهب أطفال التوحد والاستثمار فيهم، وشارك الدكتور فارس المياح، استشاري فيزياء طبية ومخترع طريقة لعلاج الأورام السرطانية بالأشعة فوق البنفسجية، كما تناول الدكتور محمد الحاجي دكتوراه العلوم السلوكية والاجتماعية فقرة (التعاضد.. هكذا ننجو).