«بوابة الدرعية ومسك الفنون» يتأهبان لإنشاء مركز للإبداع والثقافة المعاصرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع معهد مسك للفنون، لتعزيز التعاون وتبادل الأعمال الفنية والثقافية بين الجانبين، وتبادل استشارات تنمية الموارد في مجال قطاع الفنون، وتدريب الفنانين والمواهب الشابة، وتقديم الاستشارات وأفضل الممارسات فيما يخص الاستفادة من الأصول الثقافية والتراثية.

وشملت أوجه التعاون بين الجانبين مجالات عدة، خاصة وأن الهيئة تعمل على مشاريع فنية وثقافية واعدة في المملكة، تهدف لإبراز المكانة الكبيرة للسعودية في مجال الثقافة والفنون المختلفة، وتركز على إنشاء مركز للإبداع والثقافة المعاصرة، في موقع يمثل رمزية تاريخية ووطنية للشعب السعودي.

يأتي ذلك ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذ في الدرعية التاريخية (جوهرة المملكة)، التي من بينها مشاريع ثقافية وفنية وتراثية وسياحية عالمية، لجذب ملايين الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة، والاستفادة من الإرث التاريخي والثقافي الفريد للدرعية التاريخية، كونها عاصمة الدولة السعودية الأولى، وذات طابع ثقافي وفني ومعماري مميز.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة جيري انزيريلو، والرئيس التنفيذي للمعهد ريم السلطان؛ حيث تأتي المذكرة انطلاقا من خطط الجانبين لتحقيق أهدف رؤية المملكة 2030، لتوحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتفعيل مسؤولية الجهات المختلفة نحو تحقيق الهدف الأساس لتطوير الدرعية بصفتها موقعا تاريخيا مهما في المملكة، وإبراز جذورها العريقة وتاريخها من جانب العمران والثقافة والفنون والمعرفة، لتقديم تجربة استكشاف مميزة للضيوف والزوار من جميع الفئات، وعلى كافة المستويات الفنية، والسياحية، والترفيه والتسوق، وجودة الحياة.

أفكار مبتكرة

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع معهد مسك للفنون، انطلاقا من الدور الحيوي الذي يؤديه المعهد في الساحة الفنية بالمملكة، والمشاريع الفنية الناجحة التي نفذت خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة، التي أسهمت في إبراز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.

وأكد أن المشاريع الفنية والثقافية التي تعمل عليها الهيئة ستغير من الخريطة الفنية في المملكة بوجه عام، وفي مدينة الرياض والدرعية التاريخية بوجه خاص، لاسيما وأن المشاريع ستكون بمثابة مركز يقدم أفكار مبتكرة لتشجيع المواهب من الفنانين الشباب، علاوة على استضافة المؤتمرات والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، وتبني وإنتاج وتبادل الأعمال الإبداعية الفنية والثقافية، مما سيسهم في المزيد من إبراز الدور الثقافي والفني للمملكة.

طراز نجدي أصيل

وقال انزيريلو «إذا لم تكن منطقة الدرعية التاريخية، بموقعها التراثي والتاريخي والثقافي المتميز، مؤهلة لمثل هذا النوع من المشاريع والفعاليات الفنية الكبرى، فما هي المناطق التي يمكن أن تكون مناسبة لمثل هذه المشاريع؛ فالدرعية التاريخية مدعومة بمشاريع سياحية ورياضية ومجتمعية متطورة ومتنوعة، وستكون واحدة من أبرز أماكن التجمع البشري في العالم، وكذلك واحدة من أهم مناطق التميز العمراني والحضري والجذب السياحي، بما تحتويه من طراز نجدي أصيل، وبما تمتلكه من المواقع التراثية التي تعتبر متاحف مفتوحة في الهواء الطلق، ومبان تراثية منتشرة في حي الطريف المدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة (اليونسكو)، والمطل على وادي حنيفة التاريخي ذي الطبيعة الخلابة».

مركز حيوي للسياح

من جهتها، أفادت الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون أن المشاريع الفنية المخطط تنفيذها في الدرعية تبشر بنقلة نوعية في قطاع الفنون والثقافة، خاصة وأن خريطة تطوير المنطقة تشمل مشاريع سياحية وفنادق تراثية، ومطاعم وأسواق عالمية، وبنية تحتية مجتمعية ضخمة، وهو ما يجعلها مركزا حيويا للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، وبالتالي زيادة الزخم والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الفنية بأنواعها المختلفة، سواء بالنسبة للفنانين من مختلف دول العام أو الجمهور والضيوف.

وأكدت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص المعهد على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة والاستشارات والتدريب لجميع الجهات والشركات العاملة في قطاع الفنون، في ظل ما يمتلكه المعهد من خبرات طويلة، وكفاءات وكوادر وطنية مدربة، وخبراء عالميين، وعلاقات مع جميع الفنانين من داخل وخارج المملكة، وأن المعهد نفذ العديد من المشاريع الفنية، وعقد العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة، لتقديم الدعم والخبرة، وهو ما مكنها من تنفيذ مشاريع فنية ناجحة، وتأهيل وتطوير مواهب فنية وكوادر شابة عديدة عاملة في هذا المجال.

التعاون بين الجانبين يشمل:

مجالات البحوث

تنمية الموارد

الاستشارات

التدريب والتعليم

المسؤولية الاجتماعية

مذكرة التفاهم تركز على:

• تعزيز التعاون في مجال الاستشارات بقطاع الفنون.

• إقامة دورات تدريبية للفنانين.

• تطوير قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي.

• العمل على مشاريع ومبادرات وفعاليات مشتركة تخص المشاركة المجتمعية.

• تقديم استشارات بشأن البحوث والتوثيق للأعمال الفنية.

• تقديم الدعم للموارد البشرية، والتغطية الإعلامية، وعلاقات الفنانين.