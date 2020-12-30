شكرا لقرائتكم خبر 8 مبادرات الكترونية لأمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة محافظة جدة مبادراتها الخاصة بملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، والمتمثلة في 8 مبادرات الكترونية تشمل أجهزة وأنظمة الكترونية.

وتمكن أولى المبادرات عملاء الأمانة من حجز موعد الكتروني لمراجعة المبنى الرئيس أو البلديات الفرعية، سواء حضوريا أو من خلال الاتصال المرئي مع المختصين، دون تكبد عناء الزيارة، باختيار الموعد حسب المتاح لدى الجهة المعنية في الأمانة ومن ثم طباعة التذكرة، وحضور الموعد المحدد أو إجراء الاتصال المرئي للقاء المسؤولين وتقديم الخدمة المطلوبة، ومن ثم تقييم الخدمة وأداء الموظف من خلال تعبئة الاستبيان المخصص لذلك، وتدار المواعيد بمرونة كاملة من قبل إدارة خدمة العملاء بوضع معايير المواعيد حسب الطاقة الاستيعابية للمكان، وكذلك تحديد الساعات المناسبة للحجز بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتظهر بشكل آلي للعملاء.

فيما تتيح المبادرة الثانية للمواطنين الذين لديهم أوامر منح من المقام السامي من عام 1436هـ وحتى عام 1441هـ الاقتراع الالكتروني عن بعد دون الحاجة للحضور لمبنى الأمانة وإجراء القرعة بالطريقة التقليدية تحقيقا للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا ، وتدار جميع الأعمال بشكل الكتروني دون تدخل بشري ابتداء من زيارة صاحب المنحة موقع الأمانة والدخول عبر النفاذ الوطني الموحد واختيار خدمة المنح ومن ثم الاقتراع الالكتروني، وترسل رسالة نصية تأكيد لصاحب المنحة بالمعلومات التفصيلية للأرض.

وتحوي منصة التطوع قاعدة بيانات شاملة المعلومات لمتطوعي المنطقة، تجمع معلوماتهم الأساسية، وتتيح المنصة العديد من الخدمات نحو: التسجيل الالكتروني للمتطوعين، توفير سجل خاص بالمتطوع يشمل معلوماته، المبادرات التطوعية المسجل بها، وعدد الساعات التطوعية المحققة مع إمكانية طباعة شهادة موثقة.

وتتمثل المبادرة الرابعة في نظام محادثة ذكي سكان وزوار مدينة جدة على تسهيل الوصول إلى وجهاتهم المختلفة في المدينة ومعرفة أي تفاصيل عنها كمعلومات التواصل، ساعات العمل، والموقع الجغرافي، كل ذلك من خلال استخدام المساعد الافتراضي (الشات بوت) وإجراء محادثة بسيطة معه ليتمكن المستخدم من الوصول للمعلومة بأسرع وأسهل طريقة ممكنة.