أمير مكة يستعرض خدمات ذوي الإعاقة السمعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، لدى استقباله في مكتبه بجدة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية علي الحلافي، وأعضاء الجمعية جهود الجمعية ودورها في خدمة ذوي الإعاقة السمعية. واستمع إلى شرح عن مهام الجمعية التي تمكن ذوي الإعاقة السمعية من المشاركة في جميع الأعمال، إلى جانب دورها في تقديم الخدمات الخاصة والعامة لهذه الفئة وإدخالهم برامج تعليمية وتثقيفية خاصة بهم، كما تعمل على تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة. الفيصل اطلع على دور الجمعية في: تقديم الخدمات الخاصة والعامة لذوي الإعاقة السمعية

إدخالهم برامج تعليمية وتثقيفية

تفعيل دور المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة

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