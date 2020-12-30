الموافقة على تنظيم عقارات الدولة وسياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة. كما أقر المجلس تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ونظام الكهرباء.

وفي بدء الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله - عز وجل - على ما حبا به هذه البلاد المباركة من الخيرات، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021) من أرقام ومؤشرات، تعكس سعي الحكومة لمواصلة تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المملكة، مجددا توجيهاته بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتنفيذ برامج الإسكان، والمشروعات التنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

أولويات الميزانية

ونوه المجلس بما أكده ولي العهد بعد إعلان الميزانية العامة للدولة، من المضي قدما تجاه تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات، وما تناوله عن أولويات الميزانية، والاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، وتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية، ودعم المحتوى المحلي، وإسهامات المملكة في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، وتعزيز دور مجموعة العشرين في معالجة الأزمات الاقتصادية، وحشد الموارد لتمويل برامج التصدي للجائحة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وما تضمنه الاتصال الهاتفي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، من استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

القمة الخليجية

وأعرب المجلس عن الترحيب بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا الثلاثاء المقبل، راجيا المولى ـ سبحانه وتعالى ـ أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك، وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

وتطرق المجلس إلى الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد برئاسة ولي العهد، وولي عهد مملكة البحرين، وما جرى خلاله من إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية، مؤكدا اهتمام المملكة بالدفع بالعلاقات الثنائية مع مملكة البحرين إلى آفاق أكثر شمولا، وتطويرها في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام، بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

التعاون مع روسيا

وتناول المجلس نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم الاتفاق عليه من التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، وضرورة مواصلة العمل على توسيع وتعزيز التعاون في عدد من المجالات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل الاستثمارات في المشروعات المشتركة التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية، وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول وإعلان (أوبك بلس) لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.

اكتشافات بترولية

وبارك المجلس ما جرى اكتشافه من قبل شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» عن أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، شاكرا المولى ـ عز وجل ـ على ما أسبغه على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة، ومشيدا بما تقوم به وزارة الطاقة وشركة «أرامكو السعودية» من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.

أكبر حملة تطعيم

إثر ذلك تابع المجلس مستجدات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، والإجراءات الاستباقية المتخذة لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، والتقليل من فرص وصول الفيروس المتحور إلى المملكة، وأعمال حملة التطعيم ضد الفيروس التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، بدعم كريم واهتمام متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتأتي استكمالا للجهود والتدابير التي أسهمت بتميز المملكة بين دول العالم في مواجهة الجائحة وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا للجميع في وقت قياسي.

اتفاق الرياض

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، عادا تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، ومؤكدا مواصلة الجهود لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

احتياجات السودان

كما جدد المجلس دعوة المملكة للدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، والبدء في إعفائه من الديون، تزامنا مع الترحيب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والذي طالما تطلعت المملكة إليه، وبذلت مساعيها لتحقيقه، والتأكيد على مواصلة تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لضمان أمن السودان وتنميته وازدهار شعبه الشقيق.

هجمات بغيضة

وعبر المجلس عن إدانة المملكة وشجبها للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية، التي كان آخرها الهجوم بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة، مؤكدا أن هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته وأمنه البيئي، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها، وكذلك إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعا لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات

اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة الزيارة.

مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

نظام الكهرباء.

تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة.

تعيينات

تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز:

1 ـ الدكتور مؤيد القرطاس.

2 ـ الدكتورعبدالملك الحسيني.

3 ـ عبدالله العبيكان.

4 ـ محمد المسلم.

ترقيات

ماجد الماجد إلى وظيفة (مستشار للشؤون السرية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية.

محمد الحمود إلى وظيفة (مستشار للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

خالد الحربي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

حسين المري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المهندس عبدالإله بن مشيط إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة التجارة.

عبدالكريم الزكري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة التجارة.

عبدالله السليمان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الرياضة.

الدكتور عبدالعزيز الزير إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة الرياض.

حمود الرويلي إلى وظيفة (مدير الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة الجوف.

عبدالعزيز آل الشيخ إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

عبدالله الحميدي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد السكاني) بالمرتبة الـ14 بوزارة الإسكان.