شكرا لمتابعة خبر عن البريد يحسم الجدل بشأن سداد رسوم الضريبة الأقل من ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح البريد، اليوم الأربعاء، أنه يمكن سداد رسوم الضريبة المضافة، عن طريق 3 مسارات، من بينها بوابة الدفع الموحدة.

وأضاف البريد:" يمكن سداد رسوم الضريبة المضافة عن طريق بوابة الدفع الموحدة أو من خلال مكتب البريد عند الاستلام أو من خلال الموزع في حال توصيلها إلى مقر الإقامة ".

ويأتي ذلك تعليقًا من البريد على تلقى أحد المستفيدين رسالة من ماكينات السداد الآلي، تنص على:" نعتذر عن قبول الدفع نقدًا، كل ضريبة أقل من ريال لا يتم سدادها، نعتذر عن قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية ".