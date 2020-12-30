شكرا لمتابعة خبر عن المرور: نصائح الانتقال للخلف بطريقة آمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، خطوات الانتقال للخلف بطريقة آمنة. أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، خطوات الانتقال للخلف بطريقة آمنة. وأشارت المرور إلى ضرورة استخدام الإشارة التنبيهية قبل الانتقال لمسار الالتفاف للخلف، والتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل الانتقل لمسار الالتفاف للخلف. وأضافت " أعط الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق المراد الانتقال له ".

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