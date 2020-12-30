شكرا لمتابعة خبر عن المملكة على موعد مع الأمطار خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن هطول أمطار خلال الساعات المقبلة ويوم غد الخميس على عدة مناطق بالمملكة.

وأضاف " الحصيني " بمداخلة لإذاعة " الرياض ":" من المتوقع هطول أمطار بالمثلث الجغرافي الذي يشمل تبوك وحائل والجوف ويمتد للحدود الشمالية وما زالت فرصة الأمطار هذه الليلة ".

وأشار " الحصيني ":" يُتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة لمتوسطة، غدًا الخميس، على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، وتمتد لأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة، والباحة وعسير وجازان والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض ".

وتابع أن درجة الحرارة الصغرى في جازان وجدة وينبع، تكون من 23 إلى 28 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة العظمى من 32 إلى 35 درجة مئوية؛ لذلك تعد تلك المواقع مشتى لمن يعاني من البرد.