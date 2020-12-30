بالفيديو.. ملامح تاريخية "لحي العجِليّة" بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهر مقطع فيديو، ملامح تاريخية مصورة لحي العِجِليّة، حيث يقع في الشمال الغربي في وسط مدينة الرياض القديمة.
ونشر الفيديو " دارة الملك عبدالعزيز " عبر " تويتر " حيث وثق ملامح تاريخية للحي، ومنها " مسجد أبي موسى الأشعري، البيت الكبير، قصر الحميدي، ومدرسة البنات بالحي".
وذكر أحد سكان الحي، أن البيت الكبير هو أقدم وأحسن وأكبر بيت في المنطقة، لذلك تم تسميه بالبيت الكبير.
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