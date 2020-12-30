شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أقسام العناية المركزة في مستشفى بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا للجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، لإغلاق قسمي العناية المركزة والعمليات بمستشفى خاص بمكة، وجاء ذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

ومن جهته، قام مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير، بتوجيه لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه، وجرى إغلاق قسمَي العناية المركزة والعمليات ومنع استخدامهما إلا بعد تلافي الملاحظات ووقوف لجنة مختصة لتقييم الوضع والرفع بتوصياتها.

ودعت الشؤون الصحية بالمنطقة، المنشآت الصحية إلى التقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي تدابير قد تمسّ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.