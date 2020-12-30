شكرا لمتابعة خبر عن 15 مليون ريال غرامات على ثلاث منشآت تعمل في الخدمات البترولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن عقوبات مقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع الخدمات البترولية بعد اتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام.

وقالت الهيئة " : تلقينا شكوى الأمن العام بوزارة الداخلية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة بقطاع الخدمات البترولية بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/ 5 / 4 ه.

وأضافت : وبناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس حماية المنافسة سابقا) قراره القاضي ب " البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة خدمات النفط المحدودة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وشركة التسهيلات للتسويق والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة".

واتضح قيام تلك المنشآت، بانتهاك نظام المنافسة وذلك بالاتفاق على التواطؤ فيما بينها على المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام بوزارة الداخلية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس حماية المنافسة سابقا) قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت. وأصدرت لجنة الفصل قراراتها بتغريم الشركات (خمسة ملايين ريال) على كل منشأة، حيث ثبت للجنة مخالفة المنشآت للفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/ 5 / 4 ه.