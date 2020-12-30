شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير تركي الفيصل يسأل طاقم التمريض بطريقة عفوية أثناء تلقيه لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي صاحب السمو الملكي، الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، لقاح كورونا. أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي صاحب السمو الملكي، الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، لقاح كورونا. ووجه الأمير تركي الفيصل، سؤالا بطريقة عفوية لطاقم التمريض، قائلا:" هل أخذتوا اللقاح؟ ". وبث المركز مقطع فيديو لعملية الحصول على لقاح كوفيد-19، فيما تتواصل عملية التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وكان وزير الصحة أعلن أمس أن اللقاح سيصل لكافة مناطق المملكة في غضون 3 أسابيع حيث يتم افتتاح مراكز للتطعيم تباعًا في العديد من المدن.

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