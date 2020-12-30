‏رجل أعمال في ‎#تبوك يقوم بشراء عقار في المزاد القضائي ثم يعيده للورثة أمام الجميع و تعبيراً بفرحتهم سجدوا شكراً لله و بذلك يضرب أروع الأمثلة لفعل الخير

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سجل مزاد علني قضائي لعقارات واقعة في أحد الأحياء القديمة في تبوك، يوم أمس (الثلاثاء)، موقفًا إنسانيًّا قام به أحد رجال العمال إزاء ورثة العقار المعروض بالمزاد.

وسمع رجل الأعمال أثناء متابعته للمزاد، الذي أشرف عليه مركز الإسناد والتصفية بموجب قرار محكمة التنفيذ، بقصة سيدتين وابن معاق من الورثة فقرر المزايدة على العقار حتى تمكن من شرائه بسعر يقارب المليون ريال.

وفاجأ رجل الأعمال الحاضرين في قاعة المزاد بإعلانه رد العقار للورثة، الأمر الذي دفع الجميع للإشادة به والدعاء له، فيما عبر ورثة العقار عن سعادتهم، وقدموا الشكر له.

Source akhbaar24.argaam

