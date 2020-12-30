«الجوازات» تجدد التذكير بمتطلبات إصدار الإقامة عبر «أبشر»

أعادت المديرية العامة للجوازات السعودية، التذكير بمتطلبات واشتراطات إصدار الإصامة عبر منصة الخدمات الإلكترونية أبشر.

وأشارت الجوازات السعودية إلى أن هذه الخدمة تمكّن الفرد من إصدار هوية مقيم (إقامة) لأحد أفراد الأسرة أو للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.

الشروط والمتطلبات

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لكي يمكن إصدار إقامة من خلال منصة أبشر يتطلب توافر الأمور التالية:

- سداد رسوم إصدار الإقامة ومخالفة التأخير، إن وجدت.

- سداد المخالفات المرورية المسجلة علـى أحد أفراد الأسرة أو العامل، إن وجدت.

- وجود رقم دخول-رقم الحدود.

- اجتياز الفحص الطبي لأحد أفراد الأسرة أو العامل في المراكز الطبية المعتمدة.

- وجود الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل داخل الأراضي السعودية.

- سريان جواز سفر الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل عند اسـتخدام الخدمة.

- تسجيل بصمة وصـورة للفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل أو فرد الأسرة.

- ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل.

خطوات إصدار الإقامة

وحددت مديرية الجوازات، طريقة وإجراءات إصدار الإقامة عبر منصة أبشر، وذلك من خلال إتبباع الخطوات التالية:

- ادخل باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر.

- سيرسل رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر.

- سيتم دخولك على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.

- اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين.

- اختر (إصدار الإقامة) من القائمة.

- اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).

- اختر العامل المراد إصدار إقامة له.

- اضغط (إصدار).

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