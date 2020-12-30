«مرور الشرقية» تطيح بقائد الخبر المتهور

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، الأربعاء، القبض على قائد المركبة الذي عرض حياة الآخرين للخطر بسبب استهتاره، مؤكدة إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان أحد المواطنيين نشر مقطعًا أشار فيه إلى ما وصفه بـ«استهتار وعدم المبالاة وتعريض حياه الآخرين للخطر من قبل سائقي الشاحنات، بشارع الدارقطني بحي الشراع في العزيزية بالخبر".

وتوجه المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالشكر لمن وثق مقطع الفيديو، مؤكدًا أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.