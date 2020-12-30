أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1441

تسلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، تقرير الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة للعام 1441هـ.

جاء ذلك خلال لقاء أمير المنطقة، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق بن محمد العتيبي، ومساعديه، واستمع الأمير إلى شرح سير العمل في إدارة المنطقة، والإدارات التابعة في المحافظات.

وتضمن التقرير إحصائيات وآلية عمل إدارة الأحوال المدنية بالقصيم في إصدار البطاقة في مدينة بريدة والمحافظات التابعة للمنطقة، وبرامجها الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة والوحدة المتنقلة التي شملت جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأشاد أمير المنطقة بما شاهده من جهود وأعمال مقدمة من الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة والإدارات التابعة على ما يقومون به لخدمة المواطنين والمواطنات، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة.

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