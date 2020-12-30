الحصيني: أمطار على عدة مناطق بالمملكة خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خلال الساعات المقبلة ويوم غد الخميس على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، من المتوقع هطول أمطار بالمثلث الجغرافي الذي يشمل (تبوك وحائل والجوف) ويمتد للحدود الشمالية وما زالت فرصة الأمطار هذه الليلة.

وتابع الحصيني، يُتوقع أيضًا هطول أمطار (خفيفة لمتوسطة)، غدًا الخميس، على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، وتمتد لأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة، والباحة وعسير وجازان والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.

وأضاف، إن درجة الحرارة الصغرى في «جيزان وجدة وينبع»، تكون من 23 إلى 28 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة العظمى من 32 إلى 35 درجة مئوية؛ لذلك تعد تلك المواقع مشتى لمن يعاني من البرد.

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