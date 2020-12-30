السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه



أملج 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

التقى محافظ أملج نايف كميخ المريخي في مكتبه اليوم برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني الذي يزور المحافظة حالياً.

وناقشا خلال اللقاء احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمة لشركة المياه الوطنية لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة ، واطلع المحافظ على مشاريع محافظة أملج من مياه الصرف التي تبلغ قيمتها الإجمالية 105 ملايين ريال ، وتبلغ نسبة تغطية المياه لشبكات المياه بالمحافظة أكثر من 91% بمتوسط استهلاك يومي 19000 م3 لكل يوم .

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19:38ت م

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