السعودية اليوم / الماجد يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة



الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

رفع ماجد بن عبدالعزيز الماجد خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما أعرب الماجد عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه المتواصل وتحفيزه للعاملين بالوزارة كافة ، داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

// انتهى //

18:38ت م

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الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسرفع ماجد بن عبدالعزيز الماجد خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولــــي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على الثقة الغالية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (مستشار للشؤون السرية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .كما أعرب الماجد عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه المتواصل وتحفيزه للعاملين بالوزارة كافة ، داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.// انتهى //18:38ت م0168

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