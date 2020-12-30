السعودية اليوم / الأردن تسجل 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 1674 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 268843 حالة شفاء بعد تسجيل 2221 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3815 حالة.

// انتهى //

18:22ت م

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عمّان 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت الأردن 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 293067 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 268843 حالة شفاء بعد تسجيل 2221 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3815 حالة.// انتهى //18:22ت م0163

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