السعودية اليوم / بدء القبول في برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح



السيح 15 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أعلن مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح بدء القبول في برامج المركز للفصل الثاني ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط :

http://eservices.mlsd.gov.sa/ .

وتشتمل برامج المركز على مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية والسلوكية والعلاجية لفئات ذوي الإعاقة ومنها متلازمة داون ، والتوحد ، وفرط الحركة ، وتشتت الانتباه ، ومتعدد العوق ، والعوق العقلي .

وتهدف برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح التابع لجمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج إلى تطوير ورعاية وتنمية وصقل مهارات وقدرات ذوي الإعاقة ليكونوا متمسكين بقيمهم الإسلامية والوطنية مكتسبين معارف واتجاهات ومهارات وفقاً لقدراتهم ، والتفاعل بإيجابية مع متغيرات العصر وتقنياته.

// انتهى //

18:09ت م

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