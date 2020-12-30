

الكويت 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الكويت 205 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي بشفاء 228 حالة من الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات التعافي 146284 حالة.

// انتهى //

18:06ت م

0153



الكويت 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت الكويت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 150298 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 933 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي بشفاء 228 حالة من الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات التعافي 146284 حالة.// انتهى //18:06ت م0153

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.