شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال المقيمون بعد تلقى لقاح كورونا في مركز الظهران ؟ والان نبدء بالتفاصيل

- يحي خالدون من تركيا: تجربة سهلة وهادئة ومنظمة بشكل ممتاز

- هلال محمد من مصر : اشعر بالفخر واشكر المملكة وقيادتها وشعبها

- صادق من الهند: أنا وجميع أصدقائي معجبون وممتنون بشدة للمملكة

بدأ المقيمون في تلقى لقاح كورونا مع المواطنين دون أى تفرقة أو تمميز ، وذلك بناء على توجيهات القيادة بإعطاء اللقاح مجانا للجميع .

وألتقت " اليوم " بعدد من المقيمين الذين تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من اللقاح في مركز الظهران ، حيث قال يحي خالدون –تركي- ، أتوجه بالشكر إلى الملك سلمان وسمو ولي العهد ووزارة الصحة وجميع الجهات التى ساهمت في هذا التنظيم لقد كانت التجربة سهلة وهادئة ومنظمة بشكل ممتاز ، أما هلال محمد من مصر فقال أنه يشعر بالفخر لما رآه من تنظيم و سهولة وشكر القيادة وكل الجهات في المملكة الشقيقة على هذا التعامل الراقي

وقال صادق من الهند : التنظيم جيد جدا ووزارة الصحة قامت بعمل رائع وأنا وجميع أصدقائي معجبون وممتنون بشدة للمملكة ، واتفق معه في الرأى على حسن التنظيم وسهولة الإجراءات رضوان خان من باكستان .