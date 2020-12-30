شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لفيديو متداول.. القبض على قائد المركبة الطائشة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أكد "مرور الشرقية " أنه تم القبض على قائد المركبة الذى عرض حياة الأخرين للخطر بسبب استهتاره ، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

وكان أحد المواطنيين قد نشر مقطع عن استهتار وعدم المبالاه وتعريض حياه الاخرين للخطر من قبل سائقين الشاحنات ، بشارع الدارقطني بحي الشراع في العزيزية بالخبر .

ونشر المقطع على "تويتر" وتمني إتخاذ الإجراء المناسب لردع أمثالهم ، وقد تمت الاستجابة والقبض على السائق.