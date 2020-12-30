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استجابة لفيديو متداول..  القبض على قائد المركبة الطائشة بالخبر

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أكد "مرور الشرقية " أنه تم القبض على قائد المركبة الذى عرض حياة الأخرين للخطر بسبب استهتاره ، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

وكان أحد المواطنيين قد نشر مقطع عن استهتار وعدم المبالاه وتعريض حياه الاخرين للخطر من قبل سائقين الشاحنات ، بشارع الدارقطني بحي الشراع في العزيزية بالخبر .

ونشر المقطع على "تويتر" وتمني إتخاذ الإجراء المناسب لردع أمثالهم ، وقد تمت الاستجابة والقبض على السائق.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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