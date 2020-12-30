شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اغلاق قسمي العناية والعمليات في مستشفى خاص بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قسمي العناية المركزة والعمليات بمستشفى خاص بمكة لوجود مخالفات جسيمة تمس بصحة وسلامة قاطني البلد الحرام وذلك بناء على اعتماد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير وامتثالاً لقرار اللجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة

ووجه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه وتم اغلاق قسمي العناية المركزة والعمليات ومنع استخدامهما الا بعد تلافي الملاحظات ووقوف لجنة مختصة لتقييم الوضع والرفع بتوصياتهاعليه