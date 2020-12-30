"وول ستريت" تغرد على وقع أنغام تفاؤل المستثمرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الأربعاء، مع تصاعد تفاؤل المستثمرين بتعافي أسرع لاقتصاد تأثر بشدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وتزايد تفاؤل المستثمرين، بعد إطلاق حملة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وحزمة مساعدات مالية أكبر حجما سوف يساعدان أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من ضعف غذته الجائحة في 2021 .

وحسب رويترز، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 79.42 نقطة، أو 0.26%، إلى 30415.09 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 9.15 نقطة، أو 0.25%، إلى 3736.19 نقطة.

في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 56.29 نقطة، أو 0.44%، إلى 12906.51 نقطة.

هبوط مبيعات المساكن

وعلي جانب آخر، هبطت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط نقص حاد في المعروض دفع الأسعار للصعود.

وترتفع أسعار السكن في أمريكا، رغم أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم ما زالت تلقى دعما من أسعار فائدة قياسية منخفضة للقروض العقارية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الأربعاء، إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، انخفض 2.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 125.7 .

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، ستستقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المساكن القائمة 16.4% الشهر الماضي.