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أمين عسير يقف ميدانيًا على مشروع جسر طريق الملك خالد بأحد رفيدة
للتأكد من جاهزية المرحلة الأولى من المشروع
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وقف أمين عسير الدكتور وليد الحميدي على مشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطعي ومدخل مدينة الملك فيصل العسكرية في أحد رفيدة، وهو أحد المشاريع التابعة لبلدية أحد رفيدة، بحضور رئيس البلدية ومقاولي المشروع، حيث استمع من رئيس البلدية لشرح موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية لهذا المشروع.
وبين أمين عسير أن هذه الزيارة الميدانية تأتي بهدف متابعة أعمال المشروع المتبقية والتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى، مؤكدًا أن المشروع يعد محوريًا وهامًا نظرًا لموقعه، وأن الأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به، موجهًا بسرعة إكماله لخدمة المواطنين والالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة المُتبعة وأعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار والسيول والأرصفة واللوحات الإرشادية.
وأضاف الحميدي أن جميع المشاريع الخدمية عمومًا وهذا المشروع تحديدًا تحظى بمتابعة من سمو أمير المنطقة لما في ذلك من دفع عجلة التنمية بالمنطقة والمحافظات، إضافةً إلى أنه تم بحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع رئيس بلدية أحد رفيدة وطلب التسهيلات اللازمة من الجهات الأمنية والمرورية والجهات الخدمية لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة.
الجدير بالذكر، أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى بالمنطقة، وسيعكس واجهة حضارية لمحافظة أحد رفيدة، وسيكون من أهم الطرق الحيوية بالمنطقة، إذ يتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي، إضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة، حيث يبلغ طول الجسر 1300 متر، ويمكّن القادمين من محافظتي خميس مشيط وسراة عبيدة من استخدام الجسر بشكل أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية.
ويحتوي المشروع على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر انسيابية، ويراعي كثافة الحركة بشكل منتظم.
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