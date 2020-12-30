شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس بوركينافاسو بمناسبة إعادة انتخابه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينافاسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للبلاد.

وقال خادم الحرمين: «تلقينا ببالغ السرور نبأ إعادة انتخابكم رئيساً لبوركينافاسو، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب بوركينافاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينافاسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبوركينافاسو.

وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ السرور نبأ إعادة انتخاب فخامتكم رئيساً لبوركينافاسو، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح. راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب بوركينافاسو الشقيق التقدم والرقي».