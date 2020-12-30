شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يقف على مشروع جسر طريق الملك خالد بأحد رفيدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقف أمين عسير الدكتور وليد الحميدي على مشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطعي ومدخل مدينة الملك فيصل العسكرية في أحد رفيدة، وهو أحد المشاريع التابعة لبلدية أحد رفيدة، بحضور رئيس البلدية محمد الوادعي، ومقاولي المشروع، إذ استمع أمين عسير من رئيس البلدية على موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع. وبين الحميدي أن زيارته الميدانية بهدف متابعة أعمال المشروع المتبقية والتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى، مؤكداً أن المشروع يعد محورياً وهاماً نظراً لموقعه، والأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به، موجهاً بسرعة إكماله لخدمة المواطنين والالتزام بالجدول الزمني، ومواصفات ومعايير السلامة المتبعة، وأعمال الإنارة، وتصريف مياه الأمطار والسيول، والأرصفة، واللوحات الإرشادية.

وأضاف أمين عسر: جميع المشاريع الخدمية عموما وهذا المشروع تحديداً تحظى بمتابعة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لدفع عجلة التنمية بالمنطقة والمحافظات، إضافة لبحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع رئيس بلدية أحد رفيدة، وطلب التسهيلات اللازمة من الجهات الأمنية والمرورية والجهات الخدمية لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة.

يُذكر، أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى بالمنطقة، وسيعكس واجهة حضارية لمحافظة أحد رفيدة، وسيكون من أهم الطرق الحيوية بالمنطقة، إذ يتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي، إضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة، ويبلغ طول الجسر 1300 متر، ويمكّن القادمين من محافظتي خميس مشيط وسراة عبيدة من استخدام الجسر بشكل أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية، ويحتوي على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر انسيابية، ويراعي كثافة الحركة بشكل منتظم.