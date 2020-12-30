السعودية | خارجية السعودية: هجوم مطار عدن يستهدف كامل الشعب اليمني

شكرا لقرائتكم خارجية السعودية: هجوم مطار عدن يستهدف كامل الشعب اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت السعودية بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم الأربعاء، عند وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية البيان التالي: "تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة".
وأضافت الخارجية السعودية أن "هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته".
وتابع البيان أن "السعودية تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم".
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