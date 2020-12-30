شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طبيب يوضح طريقة العلاج المناعي لمحاربة السرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المشرف العام لمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور ماجد الفياض، عن طريقة العلاج المحارب للسرطان من خلال أخذ خلايا المناعة من المريض.

وقال " الفياض " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" يتم توفير العلاج المناعي لمرضى السرطان من خلال أخذ خلايا المناعة من المريض وإعادة برمجتها لكي تحارب خلايا السرطان عن طريق تعديلها جينيا وإضافة بروتينات معينة تجعلها تتعرف على خلايا السرطان كعدو ".

وأضاف:" بعد تعديلها وراثيا يتم حقن الجسم بها مرة أخرى، فتهاجم خلايا السرطان كما تهاجم خلايا المناعة البكتيرية في الجسم ".

وأوضح:" أي إنسان يصاب بإلتهاب يكون هناك تعرف من خلايا المناعة بأن هذا جسم غريب لأن هناك بكتيريا فتحاربه خلايا المناعة وتقضي على البكتيريا والذي يتم هو برمجة الخلايا المناعية في جسم المريض لكي تتعرف على خلايا السرطان كأنه جسم غريب وبالتالي تحاربه وتقتلها وينتهي المرض ".