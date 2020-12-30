شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تحذر مستخدمي طريق "العلا - حائل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، مرتادي طريق " العلا- حائل "، إلى الحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

وأضاف:" تنبيه لمستخدمي طريق " العلا - حائل " بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الامطار على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه ".

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك الحدود الشمالية والشرقية.