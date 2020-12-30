بالفيديو..باحث: بعض الأسر تربط مصير زواج الأخت الصغرى بزواج الكبرى

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد باحث وأخصائي اجتماعي، محمد الحمزة، على أن حساسية زواج الأخت الصغرى قبل الكبرى أصبحت أقل حدة في الوقت الحاضر مع زيادة الوعي واقتحام المرأة مجالات العمل المختلفة
وقال الباحث خلال حديثه في برنامج " سيدتي " إن الأب والأم هما الأساس في تأصيل وزرع ثقافة أولوية زواج البنات في الأسرة.
وأضاف : للأسف مازال بعض الأسر تربط مصير زواج الأخت الصغرى بزواج الكبرى، وهذه نصائحي للأخوات.
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